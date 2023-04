Ricardo Esgaio, calciatore dello Sporting CP, ha parlato dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Juve

Ai microfoni di Sport TV, Ricardo Esgaio non ha digerito l’eliminazione dall’Europa League per mano della Juventus. Le parole del calciatore dello Sporting.

PAROLE – «Siamo tristi perché ovviamente volevamo andare fino in fondo e avevamo tutte le condizioni per farlo. Questo è stato dimostrato in entrambe le partite. Non abbiamo segnato un altro gol per arrivare ai tempi supplementari e a volte il calcio si rivela ingiusto. Siamo stati superiori, ma non abbiamo segnato più gol di loro. Dobbiamo invertire la rotta e lunedì abbiamo una partita da vincere».

