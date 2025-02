Senza Champions, al Milan “salteranno” quattro teste: la rivoluzione rossonera ha già nomi e cognomi “decisi”

Senza Champions, al Milan “salteranno” quattro teste. Il Corriere dello Sport ha svelato chi potrebbe lasciare a giugno.

Il Milan non può assolutamente permettersi di fallire l’obiettivo Champions League. Non solo perché una mancata qualificazione rappresenterebbe una pesante perdita economica, con milioni di euro in gioco, ma anche perché ciò tradirebbe il progetto della società, che a gennaio ha investito con decisione sul mercato per rinforzare la squadra. In quest’ottica, si registra già un forte cambiamento in vista del futuro, con il Milan pronto a sfruttare la rottura tra il bianconero e il suo attuale club, cercando di portarlo a Milanello la prossima estate per dare una svolta decisiva alla rosa.

Senza Champions spazio ai processi in Casa Milan

In caso di mancata qualificazione alla Champions League, molti piani in Casa Milan, in via Aldo Rossi, subirebbero cambiamenti significativi. La società, infatti, non esitrebbe ad aprire un fascicolo per riflettere su una revisione delle strategie future, e questo comporterebbe inevitabilmente delle scelte importanti. Già emergono i nomi di alcuni giocatori che potrebbero “salutare” il club qualora il quarto posto in campionato non venisse raggiunto. La situazione potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione in squadra, con l’obiettivo di ristrutturare e ripartire con una nuova visione per il futuro.

Senza Champions “saltano” quattro teste al Milan

Le voci che circondano il futuro del Milan delineano uno scenario in cui, in assenza di un posto in Champions League, potrebbero verificarsi cambiamenti significativi all’interno del club. Sérgio Conceição, arrivato sulla panchina milanista da soli sei mesi, potrebbe trovarsi costretto a lasciare il comando della squadra in seguito a una decisione del club di non confermarlo. La situazione però non riguarderebbe solo l’allenatore – scrive Il Corriere dello Sport – ma toccherebbe anche figure chiave della squadra come Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão potrebbero essere valutate criticamente, dando vita a un mercato estivo caratterizzato da numerosi movimenti, sia in entrata che in uscita. L’impatto di una stagione deludente non si ferma ai cambiamenti nella rosa dei giocatori o nel corpo tecnico. La dirigenza del Milan sta considerando un rafforzamento dello staff dirigenziale, con l’obiettivo di inserire un diretto sportivo capace di influenzare sia la selezione dei giocatori da acquistare o vendere sia la gestione quotidiana delle attività del club. Questa mossa, prevista indipendentemente dall’esito della lotta per un posto in Champions League, evidenzia la volontà del club di strutturarsi in modo più robusto e competitivo.

