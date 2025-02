Offerta “irrinunciabile” del Milan ad Ancelotti per il clamoroso ritorno in rossonero: dalla Spagna l’incredibile “conferma”

Offerta “irrinunciabile” del Milan ad Ancelotti per il clamoroso ritorno in rossonero. Dalla Spagna arrivano i dettagli della proposta.

Il Milan non sta attraversando un periodo favorevole. Prima l’amara esclusione dalla Champions League, poi la pesante sconfitta in campionato contro il Torino. Tuttavia, Cardinale è determinato a cambiare marcia e invertire una rotta che, se dovesse proseguire così, vedrebbe i rossoneri fuori dalla Champions League anche la prossima stagione. Proprio nelle ultime ore, è arrivata la notizia che il club ufficializzerà l’accordo tanto atteso dai tifosi all’inizio di marzo. Un segnale forte che qualcosa sta iniziando a cambiare, con l’obiettivo di riportare il Milan sui giusti binari e in corsa per traguardi più ambiziosi.

La protesta feroce dei tifosi e la nuova suggestione per il futuro

I tifosi del Milan hanno decisamente alzato il tono della protesta, delusi e arrabbiati nel vedere una squadra così lontana dalle posizioni che contano, sconfitta sia in campo nazionale che internazionale in un modo che non si addice a una grande squadra. La frustrazione è palpabile, ma le speranze dei tifosi, secondo quanto trapelato, potrebbero finalmente essere esaudite. Infatti, dalla Spagna rimbalza una notizia che promette di scatenare una gioia incontrollabile tra i rossoneri. Se confermata, potrebbe segnare l’inizio di un cambiamento tanto atteso, dando un nuovo slancio alla squadra e alle sue ambizioni.

L’offerta irrinunciabile del Milan ad Ancelotti

Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, è al centro di indiscrezioni riguardanti un suo possibile ritorno in Italia, alla guida del Milan. Secondo quanto riportato da fonti spagnole – Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’ – il club rossonero avrebbe offerto ad Ancelotti pieni poteri e un ruolo chiave nel progetto tecnico, un’offerta allettante che riporterebbe ‘Carletto’ a una casa a lui molto familiare. La proposta includerebbe ampie facoltà sul mercato, sia per gli acquisti che per le cessioni, segnando un ritorno ad una figura di allenatore-manager. Tuttavia, la situazione è complicata dalla fedeltà di Ancelotti al Real Madrid e dalle dichiarazioni di non voler lasciare il club spagnolo. Inoltre, il suo contratto con i Blancos si estende fino al giugno 2026. Ciò nonostante, in caso di un divorzio deciso da Florentino Perez, le opzioni per Ancelotti non mancherebbero, con offerte dall’estero, inclusa un’interessante proposta dalla Roma, club altrettanto speciale nel cuore di Ancelotti.

Leggi l’articolo completo Offerta “irrinunciabile” del Milan ad Ancelotti per il clamoroso ritorno in rossonero: dalla Spagna l’incredibile “conferma”, su Notizie Milan.