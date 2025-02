Morata al “veleno” sul Milan, il retroscena sull’addio è da non credere: la verità ancora non detta spiazza i tifosi

Morata al “veleno” sul Milan, il retroscena sull’addio è da non credere. Le parole dello spagnolo rivelano un quadro inaspettato.

Il Milan a gennaio ha deciso di voltare decisamente pagina, cedendo Morata e ingaggiando El Bebote Santiago Gimenez. L’arrivo del messicano ha suscitato un entusiasmo contagioso tra i tifosi, che in tempo record hanno dimenticato l’addio dello spagnolo, trasferitosi durante il mercato estivo. L’approdo di Gimenez al Feyenoord segna un chiaro segnale della volontà del club di intraprendere un percorso nuovo, lontano dalle scelte del passato. Non è un caso, infatti, che mentre il futuro di Conceição è sempre più in bilico, si faccia strada con forza l’idea di un possibile ritorno di Ancelotti, grazie a un’offerta che sarebbe difficile rifiutare.

Dagli applausi iniziali all’anonimato dei saluti

Morata era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Milan la scorsa estate, grazie al suo curriculum prestigioso, costruito in anni di esperienza con alcuni dei club più importanti d’Europa. Inoltre, arrivava fresco dall’Europeo vinto con la Spagna, dove aveva indossato la fascia di capitano. Il feeling con San Siro sembrava subito promettente, ma quello con il gol non si è mai concretizzato come ci si aspettava. Molto probabilmente, le scelte tattiche di Fonseca, che non sempre hanno esaltato le caratteristiche dell’attaccante, ne hanno limitato la sua pericolosità offensiva, impedendogli di esprimersi al meglio.

Morata svela le ragioni dell’addio al Milan

Ai microfoni di Marca, l’ex attaccante del Milan Alvaro Morata ha svelato le ragioni che si ono celate dietro il suo addio ai rossoneri a gennaio. Una soluzione di mercato che lascio in molti stupefatti. Lo spagnolo ha svelato: “Sono andato al Milan per il mister (Fonseca), che ha dimostrato di volermi molto, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa è diventato un’altra. Alla fine non ero così a mio agio, perché ero andato lì per stare con Fonseca”.

