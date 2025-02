Conceicao lo vuole a Milanello ma non è il solo: è asta per il talento che sta incantando la Serie A

Conceicao lo vuole a Milanello ma non è il solo. Per giugno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, ma c’è da considerare una variabile.

Dopo le recenti batoste, il Milan sembra finalmente pronto a guardare al futuro con determinazione, con l’intento di invertire il difficile momento che sta attraversando. Ibrahimovic, in tal senso, è stato molto chiaro riguardo agli obiettivi del club, con intenzioni dirette e senza troppi giri di parole. A conferma della volontà di fare un salto di qualità, emerge un nuovo profilo per cui Conceição avrebbe già espresso un parere favorevole all’arrivo a Milanello. Questo potrebbe rappresentare il primo passo per riportare il Milan sulla strada giusta e rilanciare le ambizioni a livello nazionale e internazionale.

Conceicao si espone ma non è l’unico a volerlo

Le grandi manovre per la prossima stagione sono già in pieno corso, e, da quanto trapela, sono decisamente forti e controcorrente. Conceição avrebbe già espresso una preferenza netta per un giocatore che, secondo lui, sarebbe perfetto per il suo schieramento tattico a Milanello. Tuttavia, non è solo il tecnico rossonero a volerlo: altre grandi squadre sembrano interessate, e per l’estate si prevede una vera e propria asta. La concorrenza potrebbe essere agguerrita, ma il Milan sembra pronto a dare battaglia per assicurarsi questo talento, puntando a rinforzare ulteriormente la squadra per affrontare al meglio le sfide future.

E’ asta per il talento che sta incantando la Serie A

Alexis Saelemaekers si è imposto come un elemento chiave nella formazione della Roma, dimostrando un notevole miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. Con 5 gol realizzati e 4 assist in soli 21 incontri, distribuiti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, il giovane belga ha raggiunto il picco della sua forma, rivelando il suo potenziale e la sua versatilità sul campo. Questa evoluzione ha indubbiamente beneficiato la Roma, rendendo Saelemaekers uno degli asset più preziosi della squadra. La fine del prestito al 30 giugno apre una serie di scenari possibili per il futuro di Saelemaekers. Da un lato, la Roma esprime interesse a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo, tentata dall’idea di integrare stabilmente il giocatore nella propria rosa. Dall’altro, il Milan, attento alle prestazioni del giocatore, potrebbe decidere di riaccoglierlo, soprattutto alla luce dell’importanza che l’allenatore Sérgio Conceição sembra attribuirgli per i suoi schemi tattici. Il tecnico portoghese, infatti, apprezza le qualità di Saelemaekers e lo considera adatto al suo modulo 4-4-2. Un elemento chiave nella decisione sul futuro di Saelemaekers è rappresentato dalla conferma di Sérgio Conceição alla guida del Milan per la stagione 2025-2026. La sua permanenza potrebbe influenzare significativamente le scelte di mercato del club.

