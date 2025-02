Dalla Juve al Milan, è tutto vero: contatti avviati per l’arrivo in rossonero, arriva la conferma che fa sognare i tifosi

Dalla Juve al Milan, è tutto vero: contatti avviati per l’arrivo in rossonero. Spunta una prima conferma alla trattativa.

Il Milan si sta preparando a mettere in moto una vera e propria rivoluzione. I prossimi mesi saranno cruciali per definire le linee guida di un nuovo ciclo rossonero, e nessuno è più certo del proprio posto, nemmeno Conceição. A tal proposito, è emersa una voce molto autorevole dalla Spagna, che ha rivelato nei dettagli il piano del Milan per un grande ritorno: quello di Carlo Ancelotti. La fonte, sempre molto affidabile, ha svelato la prima grande manovra del nuovo Milan del futuro, una mossa che potrebbe essere il preludio a una serie di scelte a catena pronte a rinnovare il Club nelle sue fondamenta.

Dalla Juve al Milan: contatti avviati

I cambiamenti in casa Milan saranno numerosi e coinvolgeranno diversi aspetti del club e della squadra. Il club sembra determinato a rinnovarsi con forza e, a tal proposito, emergono i dettagli dei primi contatti con un profilo che, pur avendo un passato alla Juventus, potrebbe diventare la nuova immagine del Milan. Questo profilo, che ha già accumulato esperienza in contesti di alto livello, potrebbe rappresentare la scelta giusta per dare un nuovo slancio alla squadra e rispecchiare la volontà della società di intraprendere un nuovo percorso, lontano dalle scelte del passato e focalizzato sul futuro.

E’ in corsa per il ruolo di prestigio al Milan

Valentin Feuillette, giornalista di Footmercato, ha recentemente rivelato che il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per portare Fabio Paratici in rossonero. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham, che vanta una vasta esperienza nella gestione sportiva, potrebbe rappresentare il candidato ideale per ricoprire un ruolo cruciale nel processo di rinascita del Milan. Paratici, con la sua visione e conoscenza del mercato, sarebbe una figura chiave per costruire una squadra competitiva, in grado di risalire ai vertici del calcio italiano ed europeo, e la sua eventuale nomina segnerebbe un ulteriore passo verso il rinnovamento del club.

