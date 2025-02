“E’ come Cassano, non adatto a una grande squadra”, volano parole grosse su Milanello: il paragone che ha fatto infuriare i tifosi

“E’ come Cassano, non adatto a una grande squadra”. La critica è davvero forte e il paragone ha mandato su tutte le furie i tifosi.

Il Milan, dopo le ultime prestazioni deludenti, è diventato oggetto di critiche, alcune anche molto severe. La posizione in classifica riflette una situazione preoccupante, che non può passare inosservata. Il club è consapevole della necessità di un cambiamento immediato e pare che stia correndo ai ripari. A confermare questa direzione, una voce proveniente dalla Spagna suggerisce che il Milan abbia fatto un’offerta irrinunciabile a Carlo Ancelotti per un clamoroso ritorno sulla panchina rossonera. I dettagli di questa proposta sono già oggetto di discussione tra i tifosi, che sognano il ritorno del tecnico che ha portato il Milan ai successi più grandi.

I giocatori del Milan nell’occhio del ciclone

I giocatori del Milan sono finiti sotto accusa, con prestazioni che non sono all’altezza del nome che portano sulla maglia. L’eliminazione dalla Champions League, così come la pesante sconfitta contro il Torino, sono state partite segnate da errori individuali evidenti, che hanno alimentato le critiche. In questo clima di delusione, è emersa una critica particolarmente feroce, forse anche esagerata, nei confronti di un giocatore rossonero, accusato addirittura di somigliare a Cassano per atteggiamenti in campo. Un paragone che ha suscitato polemiche, considerando il valore e il potenziale del giocatore, ma che riflette la frustrazione dei tifosi per i risultati deludenti.

“E’ come Cassano, non adatto a una grande squadra”: volano parole grosse

“Leao ha talento, ma non può giocare in un grande”, esordisce così Massimo Mauro nella sua rubrica Visti dall’Ala’, per Repubblica. Il suo focus sul portoghese rossonero continua poi con un paragone che sta scatenando l’ira dei tifosi rossoneri: “E’ troppo altalenante, una grande squadra non può sopportare la sua incostanza. Non ne vale la pena. Leao è da squadra media, è inadatto per una grande: somiglia un po’ a Cassano, grande talento ma mai realizzato”.

Leggi l’articolo completo “E’ come Cassano, non adatto a una grande squadra”, volano parole grosse su Milanello: il paragone che ha fatto infuriare i tifosi, su Notizie Milan.