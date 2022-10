La Lazio sarà ospite dell’Atalanta per una sfida ad alta quota, Milinkovic Savic sarà il leader biancoceleste con l’assenza di Immobile

Senza Ciro i biancocelesti hanno sempre faticato a trovare gioco e punti, ora contro la Dea la possibilità di accorciare in vetta è grandissima. Sarri punta sulle qualità del Sergente, gol e assist per lanciare la Lazio in classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

