Queste le parole del famoso giornalista Luca Serafini sul canale youtube di Carlo Pellegatti, ecco le parole sul Milan.

Al canale youtube di Carlo Pellegatti parla luca Serafini, ecco cosa ne pensa il giornalista del Milan: “Ero con Paolo Bertolucci e parlavamo proprio di questo, le ultime cose che mancano di mercato. Lui è un grande cuore rossonero, ragionavamo su questo. È inutile che ci illudiamo, oramai abbiamo capito come funziona: c’è una lista di nomi che lo scouting del Milan segue, che sono 3-5-6-7 non lo so. Hanno tutti la crocetta vicino e si comincia a trattare dalla prima alla quarta scelta, non necessariamente decrescente ma in ordine di opportunità.“

Tommaso Pobega

Aggiunge: “Ci sono giocatori che sono meno scommesse di altre, Renato Sanches era uno di questi, ma se il mercato ti instrada in altre direzioni va bene uguale. Mi aspetto che ci sia un giocatore come Adli, Pobega e De Ketelaere che abbia già delle caratteristiche ottime per giocare nel Milan e una professionalità elevata, ma che abbia bisogno di crescere un po’ come è stato per Tonali, Kessie e Bennacer, ma come è stato anche per Calabria, che contro l’Udinese ha fatto una partita straordinaria. Ho fiducia nello scouting del Milan, la rosa è bella cicciona, le due perline, difensore e centrocampista, la completeranno bene“. Conclude il famoso giornalista.

