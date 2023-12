Luca Serafini, giornalista, ha criticato il tasso tecnico della Juve: bianconeri primi pur essendo inferiori anche al Milan

Intervenuto a Sky, Luca Serafini ha parlato in questi termini della Juventus.:

«Senza Fagioli e Pogba non è all’altezza nemmeno del Milan eppure è prima. Questa è la grande sconfitta degli analisti e degli opinionisti, di quelli che dicono che la Juve gioca male, e degli stessi juventini. È sempre stata lì, lo era anche senza la penalizzazione. Ha fatto di necessità virtù, perché Allegri è bravo ed esperto: non ha la costruzione, la capacità e la tecnica di Napoli e Inter, ma dello stesso centrocampo del Milan. Per questo protegge la difesa, davanti ha maggiore qualità e porta a casa i risultati».

