Newcastle-Milan, gli inglesi potrebbero perdere il portiere Pope per la sfida del prossimo 13 dicembre. Infortunio alla spalla

Tegola per il Newcastle in vista della gara del 13 dicembre contro il Milan in Champions League.

Gli inglesi potrebbero dover rinunciare al portiere Pope, infortunatosi alla spalla contro il Manchester United. Questo il commento del tecnico Howe, come riportato da Sportface:

«Nick aveva dolore, sentiremo gli specialisti ma non sembra nulla di buono».

