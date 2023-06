Serbia Giordania: la scelta ufficiale di formazione del Ct Stojkovic su Kostic per l’amichevole di questa sera

La Serbia gioca questa sera un’amichevole contro la Giordania. Nella formazione ufficiale scelta dal Ct Stojkovic c’è anche un giocatore della Juve.

Kostic, infatti, partirà titolare nel match. Non c’è Vlahovic. Il bomber nei giorni scorsi ha rimediato un infortunio, ha lasciato il ritiro e non è a disposizione della sua nazionale. Va in panchina, invece, Milinkovic-Savic della Lazio, obiettivo di mercato della Juve.

