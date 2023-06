Monchi lascia di nuovo il Siviglia: l’annuncio del club vincitore dell’Europa League battendo Juve in semifinale e Roma in finale

Monchi non è più il direttore sportivo del Siviglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club che ha vinto l’Europa League battendo la Juve in semifinale e la Roma in finale. Questo il comunicato.

IL COMUNICATO – Fino ad ora, il direttore sportivo generale del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha tagliato i ponti con il club di Nervión, chiudendo così la sua seconda tappa come capo della direzione sportiva a Nervión, iniziata nell’aprile 2019 dopo essere passato per l’AS Roma.



Monchi saluterà pubblicamente nei prossimi giorni, quando i suoi impegni lo permetteranno, nell’anticamera del Ramón Sánchez-Pizjuán.

In questi poco più di quattro anni, l’uomo di San Fernando ha effettuato un importante rinnovamento della rosa e ha optato per Julen Lopetegui per la panchina. Nonostante abbia dovuto affrontare la pandemia a metà stagione, la squadra ha finito per alzare la sesta UEFA Europa League a Colonia e tornare, anche attraverso il campionato, in Champions League per il 2020/21. Quel secondo esercizio è stato anche quello del record assoluto di punti del club in Prima Divisione.



Nel 2021/22, per la prima volta, è stato possibile concatenare tre stagioni consecutive in Champions League per classifica di campionato, oltre a ottenere il primo Trofeo Zamora per il club, realizzato da Yassine Bono come gol meno segnati del campionato . Nel 2022/23, con cui l’uomo di San Fernando ha messo fine a questo secondo periodo da capo della direzione sportiva, la squadra è riuscita ad alzare il settimo UEL nella sua settima finale, dopo una stagione difficile in cui ci sono state due staffette nel panchina, ma nella quale, guidata da José Luis Mendilibar, la squadra è riuscita a raddrizzare la rotta e ad ottenere nuovamente un biglietto, anche come testa di serie, per la UEFA Champions League 2023/24.

Va ricordato che Monchi arrivò nelle giovanili del Siviglia nell’estate del 1987 per rafforzare la porta del Siviglia Atlético. L’esordio da portiere in prima squadra risale alla stagione 1990/91, rimanendovi fino al ritiro da giocatore nel 1998/99. Nella stagione successiva è stato il primo delegato della squadra e nell’aprile 2000 è stato nominato direttore sportivo del club. L’obiettivo principale di tornare in Prima Divisione sarebbe presto raggiunto, ottenendo la prima classifica europea del 21° secolo per la stagione 2004/05. Un anno dopo, a Eindhoven, ha ottenuto il suo primo titolo come capo della gestione sportiva. Negli undici anni successivi, fino alla partenza per la Roma, alzerà altri quattro titoli di UEFA Europa League, due Coppe del Re, una Supercoppa spagnola e una Supercoppa europea.

