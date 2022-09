Ecco le parole di Aldo Serena a Radio Bianconera parla della situazione della Juventus e del tecnico Max Allegri.

Sono queste le parole di Aldo Serena ex giocatore che parla a Radio Bianconera del momento della Juventus, così su Allegri: “Quando giochi o alleni una squadra come la Juventus anche i secondi posti sono considerati dei fallimenti, per cui bisogna sempre essere preparati alle critiche dei tifosi e credo che anche nella Juve di oggi sia i calciatori che l’allenatore le abbiano messe in conto. È un allenatore che ha fatto cose strepitose nel proprio passato, ma adesso è chiamato a non sbagliare alcuna scelta.“

Sconcerti a TMW radio parla di Dusan Vlahovic: “Sarebbe che ricominciasse a segnare Vlahovic. È un giocatore importante, lo dimostra anche come batte le punizioni. Se torna lui, torna anche la Juventus. La conferma dal Napoli, perché il Milan se l’è già data da solo vincendo il campionato.“

