Aldo Serena ha parlato alla vigilia del amcth tra Juve e Inter: ecco le dichiarazioni del doppio ex delle squadre

A Radio Deejay, Aldo Serena parla così alla vigilia di Juve–Inter, entrambe sue ex squadre.

LE PAROLE- «È stato detto già di tutto: giocano con lo stesso modulo ma con un’interpretazione diversa in campo, la Juve è compatta e più bassa, è un monolite davanti all’area di rigore. L’Inter gioca a calcio, di fondo sono squadre simili anche se i numeri dicono più Inter ma il centrocampo è totalmente diverso: quello della Juve è fatto di interditori, ci vorrebbe un simil Pirlo per far felici gli attaccanti della Juventus»

L'articolo Serena: «L'Inter gioca a calcio, la Juve è un monolite» proviene da Inter News 24.

