Serena sul derby: «Inter compatta e robusta, Milan con idee contorte» Le parole dell’ex giocatore

Aldo Serena, tramite post sul suo profilo X, ha commentato il derby vinto dall‘Inter contro il Milan.

LE PAROLE- «Inter robusta, compatta contro il Milan in partenza fragile. Lautaro e Thuram a ruoli invertiti, il primo a sostegno del secondo. Milan con in fase di proposizione costruttiva Calabria ( in posizione mediana) Krunic o Kjaer. Idee contorte e lente. Pochi palloni in avanti corretti»

