Ecco le parole di Aldo Serena, l’ex calciatore parla di Charles De Ketelaere e di Adli, ecco cosa dice sul Milan.

A MilanNews.it parla Aldo Serena, l’ex giocatore discute così dei singoli del Milan, Adli e De Ketelaere: “Il belga è ancora un oggetto misterioso. Credo che i suoi problemi siano in questo momento prevalentemente psicologici: nelle volte che è stato impiegato da titolare ha fatto fatica e Pioli lo ha tenuto al palo per parecchio tempo. Le qualità del ragazzo, però, si intravedono: se dovesse ritrovare un po’ di serenità nell’andare in campo potrebbe farle vedere. Io, come Maldini, sono convinto che le qualità ci siano“.

Conclude su Adli: “Un altro mistero, di fatto non mai giocato. L’anno scorso l’ho seguito e avevo intravisto le sue capacità tecniche come innescare gli attaccanti con passaggi filtranti. Non mi capacito di come sia stato sempre relegato in terza fila.“

