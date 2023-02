L’ex giocatore Aldo Serena, di Inter e Milan parla così a MilanNews.it dove parla del derby di Milano in programma domenica.

Aldo Serena, ex calciatore parla a MilanNews.it del derby tra Milan e Inter, ecco cosa dice: “Maignan è uno dei punti di riferimento di questa squadra con Leao, Theo, Bennacer e Tonali: fa parte dei giocatori simbolo e credo sia mancato enormemente a Pioli e a tutto lo staff. Ibrahimovic è un punto di domanda. Se sei un 42enne, soprattutto un attaccante, nonostante il fisico super che possiede e la sua grande volontà, gli anni hanno la loro importanza: non so in che condizioni potrà essere.“

Conclude così: “Mi sembra che Pioli si sia ravveduto sul fatto che, in una condizione generale di questa squadra che non è più quella di prima, bisogna dare un equilibrio e una copertura con un terzo centrocampista e togliere Brahim Diaz che il suo ogni tanto lo ha fatto ma che viene penalizzato dal meccanismo che, come ho detto, va cambiato ed equilibrato.“

