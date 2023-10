Serginho: «L’inizio di stagione del Milan è positivo. Su Okafor…». Le parole dell’ex rossonero prima di Borussia Dortmund Milan

Intervistato da Tuttosport, Serginho ha parlato prima di Borussia Dortmund Milan dei rossoneri, tra mercato e obiettivi. Di seguito le sue dichiarazioni:

LA TIFOSERIA – La tifoseria del Borussia è molta calda e ovviamente si fa molto sentire. Pure al Meazza è difficilissimo: i tifosi del Milan si fanno sentire sia nel momento positivo sia in quello negativo.

IL METODO PIOLI SUI CORI – Il mister avrà voluto motivare di più la sua squadra, perché tanti ragazzi sono giovani e forse non hanno mai affrontato una tifoseria così calda lontana da San Siro.

INIZIO DI STAGIONE – Tutti hanno parlato del derby perché si conosce l’importanza di quel match. Per come è stato perso, vengono dei dubbi. L’inizio di stagione è positivo. La rosa Stasera verrà fuori la qualità rossonera.

IL MERCATO – A me piace molto Okafor. Reijnders aveva già fatto bene all’AZ. Pulisic col Chelsea aveva mostrato doti importanti.

SCUDETTO E CHAMPIONS – In Serie A i rossoneri se la giocano con Inter e Napoli. In Champions il Milan è dietro a squadre come Real e City.

