Serginho, ex terzino del Milan, ha commentato il momento di Theo Hernandez: il francese in simbiosi con Leao

Ospite a DAZN, l’ex Milan Serginho ha dichiarato:

«Theo è in un momento negativo, come Leao. Giocano insieme e sono in simbiosi: se Leao sta bene, sta bene anche Theo e viceversa. È un po’ come un matrimonio».

