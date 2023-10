Serginho si è raccontato ai microfoni di Dazn ricordando la sua carriera e momenti memorabili, dicendo la sua sul Milan attuale

Le parole di Serginho ai microfoni di Dazn sulla sua carriera e momenti memorabili, e il Milan attuale con un focus speciale su Theo Hernadez e Leao:

LEAO – «È cresciuto tanto negli ultimi due anni dopo un inizio non buono. Quando lo vedo noto che lui è molto più calcio spettacolo, fantasia, mentre altri come lui come Ronaldo, Kakà e Ronaldinho quando puntavano l’uomo lo facevano per fare male, per fare gol. Non ha trovato ancora il suo equilibrio»

