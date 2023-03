L’ex calciatore parla della partita in programma e della stagione della Juventus di Allegri, criticando gli investimenti.

L’ex calciatore Sergio “Bobo” Gori ha vinto scudetti e coppe europee con Juventus e Inter negli anni ’60 e ’70, segnando anche gol importanti nel derby d’Italia. In un’intervista esclusiva con Juventusnews24, Gori vede favorita l’Inter nel prossimo derby d’Italia e ritiene che gli impegni europei potrebbero influire positivamente su entrambe le squadre. Gori critica la Juventus per non aver raggiunto gli obiettivi di vincere il campionato nonostante gli alti investimenti e il lavoro di Allegri in questa stagione.

Per quanto riguarda il lavoro di Allegri in questa stagione, Gori riconosce che l’allenatore ha vinto molti scudetti di fila e non si può mettere in discussione il suo lavoro. Tuttavia, ritiene che un allenatore che ha ottenuto un ingaggio da 7,5 milioni non può permettersi il lusso di non incidere sui risultati di una società. Se la società non raggiunge i risultati sperati, l’allenatore deve prendersi le critiche. Gori sostiene che gli allenatori devono smettere di offendersi quando ricevono critiche e contestazioni da parte dei media e dei tifosi, poiché i loro lauti guadagni contemplano anche il fatto che, se non ottengono i risultati sperati, devono sopportare le critiche. Questo vale per Allegri e per tutti gli altri allenatori.

