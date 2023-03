Inzaghi criticato per la comunicazione e la mancanza di un cambio di sistema, la mentalità vincente fondamentale, così sull’Inter.

Luca Marchegiani, l’ex portiere, ha parlato delle difficoltà dell’Inter durante un’intervista su Skysport. In particolare, ha discusso della sconfitta della squadra contro lo Spezia e della sfida imminente contro il Porto, che potrebbe determinare la loro possibilità di passare ai quarti di finale della Champions League.

Marchegiani ha affermato di avere difficoltà a spiegare la stagione dell’Inter, nonostante la squadra sia attualmente al secondo posto in classifica. Ha notato che le otto sconfitte subite sono un segnale negativo per una squadra che considera forte. Inoltre, ha sottolineato che l’allenatore Simone Inzaghi non ha giocatori che siano in grado di saltare l’uomo e che deve invece segnare attraverso il gioco di squadra. Quando affronta partite in cui non riesce a sbloccare la situazione, la squadra si espone alle ripartenze.

Marchegiani ha poi espresso la sua opinione sulla comunicazione dell’allenatore, affermando che a volte non riesce a trasmettere il messaggio che vorrebbe. Ha sottolineato la mancanza di un cambio di sistema come uno dei problemi principali della squadra. Infine, ha affermato che la mentalità vincente è fondamentale per un allenatore e che Inzaghi potrebbe dover lavorare su questo aspetto.

