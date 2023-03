Dopo l’annuncio di Roberto Samaden di non rinnovare il contratto, l’Inter sta valutando diverse candidature.

L’Inter è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile in sostituzione di Roberto Samaden, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici nerazzurri avrebbero valutato quattro candidature per la successione di Samaden. Tra questi spicca Maurizio Costanzi, attualmente all’Atalanta, che ha già comunicato la sua volontà di lasciare il club a fine stagione.

Il profilo di Francesco Palmieri, ex centravanti del Lecce e uomo di fiducia del direttore sportivo del Sassuolo, è molto apprezzato per il lavoro svolto dal 2015 a oggi. Angelo Castellazzi, braccio destro di Leonardo al Psg dal 2019 al 2022, e Andrea Catellani, responsabile del vivaio della Spal dal 2021, completano la lista dei candidati. Le idee dell’Inter sui nomi in lizza sono ancora in fase di valutazione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG