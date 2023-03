Il centrocampista turco dell’Inter si concentra sulla partita di ritorno contro il Porto e parla dell’importanza del senso di appartenenza.

L’Inter è determinata a cancellare la sconfitta subita contro lo Spezia sabato scorso e a concentrarsi sulla Champions League. La squadra è atterrata a Oporto e Hakan Calhanoglu ha parlato dell’umore nello spogliatoio in vista della partita di ritorno contro il Porto. In conferenza stampa, Calhanoglu ha affermato che la sconfitta contro la Spezia è ormai un fatto passato e che la squadra è concentrata sull’obiettivo di passare il turno in Champions.

Il giocatore ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza alla squadra e ha detto che i compagni sono già carichi e pronti a mettere il cuore in campo. Calhanoglu ha anche ammesso di ispirarsi ad Andrea Pirlo, ma ha preferito concentrarsi sugli altri per migliorare.

Quando gli è stato chiesto se la squadra si sia guardata in faccia nello spogliatoio per evitare di sbagliare di nuovo, Calhanoglu ha risposto che la squadra è pronta a rialzarsi subito dopo una sconfitta e a rispondere al meglio nei momenti difficili. In generale, l’Inter sembra concentrata e pronta a dare il massimo per la partita di domani.

