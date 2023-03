L’allenatore dell’Inter parla della sfida decisiva contro il Porto per il passaggio ai quarti di Champions.

L’Inter ha bisogno di dimostrare il proprio carattere e l’occasione è perfetta. Domani a Oporto si gioca il passaggio ai quarti di finale della Champions contro la squadra di casa, forte del vantaggio accumulato nella partita di andata a San Siro, ma consapevole che servirà una prestazione completamente diversa rispetto alle trasferte in campionato. Simone Inzaghi parla dell’importanza della partita in conferenza stampa e sottolinea che la squadra ha analizzato e parlato della sconfitta contro La Spezia, ma che ora è il momento di concentrarsi sul Porto.

Inzaghi sottolinea che la squadra è preparata per la partita e sa di affrontare un avversario molto difficile in un ambiente ostile. L’arbitro Marciniak è di grande personalità e sarà in grado di gestire eventuali provocazioni. Riguardo alla formazione, Inzaghi non ha ancora deciso se far giocare Lukaku dall’inizio o farlo entrare a partita in corso. Ha anche dei dubbi riguardo alla condizione di Skriniar, che non si è più allenato dalla partita di andata.

Inzaghi conferma che ha regolari confronti col presidente Zhang e che la squadra è unita nonostante le critiche che hanno ricevuto. Inoltre, Inzaghi respinge l’idea che gli italiani siano bravi solo a fare la pizza e sottolinea che la partita contro il Porto sarà una sfida molto sentita e importante.

Infine, riguardo alle difficoltà che il Porto potrebbe mettere di fronte all’Inter, Inzaghi sottolinea che la squadra sa di affrontare un’avversaria di qualità, che ha mostrato di essere forte nell’uno contro uno. Tuttavia, la squadra si è preparata nel migliore dei modi, rispettando il Porto e guardando soprattutto a se stessa.

