Le parole del giocatore belga in due interviste, una a Sky Sport e l’altra a Milan TV, sulla partita contro la Salernitana.

Alexis Saelemaekers ha rilasciato due interviste, una a Sky Sport e l’altra a Milan TV, in vista della partita contro la Salernitana. Alla prima, il giocatore belga ha parlato dell’importanza della partita dopo la sconfitta contro la Fiorentina e ha espresso la speranza che il pubblico di San Siro possa aiutare la squadra. Sulla sua posizione in campo, Saelemaekers ha dichiarato che per lui e Messias non cambia molto e che sono pronti ad aiutare maggiormente in fase difensiva.

Alla seconda intervista, Saelemaekers ha parlato della qualificazione ai quarti di finale di Champions League come di una cosa positiva per la squadra e ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati sulla partita contro la Salernitana. Il giocatore ha poi evidenziato che la squadra è consapevole della forza dell’avversario e che dovranno fare tutto ciò per cui hanno lavorato in allenamento durante la settimana. Infine, Saelemaekers ha espresso la sua fiducia di poter contribuire alla vittoria con un gol.

