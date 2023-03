Le parole del commentatore sportivo su come il Milan abbia trovato una soluzione dopo alcune incomprensioni interne.

Durante un intervento negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha espresso il suo parere sul momento attuale del Milan, definendolo risolto in maniera definitiva grazie alla recente qualificazione in Champions League. Secondo Bonan, la squadra ha trovato una soluzione dopo alcune incomprensioni interne, come accade a volte tra due persone di una coppia che si perdono ma poi riescono a dialogare e risolvere i loro problemi.

Questo ha permesso al Milan di migliorare non solo sul campo, ma anche a livello di motivazione. Bonan ha inoltre sottolineato che la mancanza di Rafael Leao si fa sentire e che per fare un ulteriore salto di qualità, la squadra avrebbe bisogno del miglior Leao, il quale potrebbe beneficiare di una posizione sulla sinistra, più semplice anche tatticamente, dove potrebbe essere più ispirato.

