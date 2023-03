L’opinione del commentatore sportivo sulle prospettive del Milan nella partita di stasera e sulla loro attuale situazione in classifica.

Durante l’intervista odierna con L’Editoriale, Paolo De Paola è apparso sulla stazione radio TMW e ha parlato del Milan. Secondo De Paola, si aspetta che il Milan giochi con grande determinazione questa sera, dopo la vittoria contro il Tottenham. L’energia positiva della squadra si può notare anche dalle parole del loro allenatore Pioli, che ha esortato i suoi giocatori a rimanere concentrati e a mantenere il loro livello di gioco elevato. Con una vittoria, il Milan potrebbe anche superare l’Inter in classifica, il che sarebbe un risultato molto positivo per la squadra rossonera.

Ecco le sue parole a TMW Radio: “Mi aspetto un Milan arrembante, la vittoria col Tottenham è stata sicuramente benzina che porterà i rossoneri a voler dominare dall’inizio alla fine. Questa energia la si può notare anche dalle parole di Pioli che ha chiesto alla squadra di mantenere alta l’attenzione e di dare seguito a prestazioni positive, anche perché con una vittoria balzerebbe in avanti superando l’Inter, una situazione per niente male per i rossoneri”.

