Dopo il suo primo gol, il calciatore della Juventus, Soulé racconta la sua emozione e dedica il successo alla sua famiglia.

L’attaccante della Juventus, Matias Soulé ha rilasciato un’intervista a Juventus TV dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita contro la Sampdoria. Soulé ha dichiarato che segnare in Serie A con la Juventus era un sogno che aveva fin da quando giocava con la console da bambino. Ha descritto l’emozione che ha provato nel momento in cui ha realizzato il gol e ha ringraziato la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e rappresenta l’Argentina con orgoglio. Inoltre, ha espresso la sua felicità per il compagno di squadra Barrenechea, a cui si sente molto legato come ad un fratello.

L’argentino ora può veramente entrare nelle rotazioni della squadra, vedremo se comincerà a partire titolare.

