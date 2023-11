Serie A, cambia l’orario dei big match? Ecco quando si potrebbero giocare. Le ultime sul calendario

Potrebbe arrivare una svolta importante per quanto riguarda i big match della stagione 2024-2025 di Serie A.

Le quattro partite più importanti dell’anno, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non verrebbero più giocate in notturna ma solamente alle 12:30 e alle 15:00 per poi essere spalmate durante la stagione. Un cambio che potrebbe anche includere il Milan.

