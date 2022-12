Serie A, Fiorentina e Cremonese erano i due unici club contrari alla rateizzazione delle tasse ancora in sospeso: i dettagli

Come riportato da Calcio e Finanza, solamente Cremonese e Fiorentina si sono mostrate contrarie alla rateizzazione delle tasse rimaste sospese in periodo di epidemia Covid.

I grigiorossi non hanno dovuto ricorrere a questo strumento, in quanto non sommersi dai debiti, mentre la società gigliata ha deciso di versare subito un 15% di quanto dovuto.

L’articolo Serie A, Cremonese e Fiorentina controcorrente: no alla rateizzazione delle tasse proviene da Calcio News 24.

