Ecco il comunicato della Lega Serie A sul risparmio energetico negli stati di Serie A: ecco i dettagli

Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A, ha comunicato oggi in Assemblea l’attuazione di una serie di iniziative dirette a dare un contributo nella complicata situazione di emergenza energetica. Ecco i dettagli:

In occasione di tutte le partite di Campionato, già a partire dalla quinta giornata, saranno ridotti i tempi di accensione delle luci degli stadi, con un tetto massimo di quattro ore di utilizzo delle stesse. Inoltre, nelle gare con inizio tra le ore 12.30 e le ore 18, è stato ridotto da 90 minuti a 60 minuti prima della partita il momento di piena accensione necessario per calibrare gli strumenti a supporto della direzione di gara (VAR e GLT). In tal modo, si avrà una riduzione dei tempi di illuminazione di circa il 25%.

In aggiunta, gli uffici della Lega, insieme con Andrea Cardinaletti, neo-consulente della Serie A per le infrastrutture, si occuperanno di individuare tutte le migliori soluzioni per un efficientamento energetico degli stadi (come il passaggio ai led per tutti gli impianti o l’installazione di pannelli fotovoltaici), nonché per realizzare, in vista dell’inverno, l’ottimizzazione dei consumi di riscaldamento dei terreni di gioco.

The post Serie A, ecco il comunicato sul risparmio energetico appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG