Con Walter Mazzarri seduto in panchina, il Napoli cambia volto e spirito. Al Gewiss Stadium gli azzurri pigiano sull’acceleratore già nella prima frazione di gioco, trovando il gol del vantaggio con Kvaratskhelia al 44′.

Nella ripresa i padroni di casa rimettono il punteggio in parità grazie all’incornata di Lookman al 53′, ma l’illusione non dura molto. Carnesecchi, infatti, colpevole di un’incredibile disattenzione, regala al 79′ il pallone agli azzurri, con Osihmen che non si lascia sfuggire l’occasione e serve a puntino Elmas per il gol del definitivo 1-2.

Tra 8 giorni i partenopei sfideranno l’Inter, e con la brillantezza ritrovata la tensione non fa che crescere.

