L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di domani sera contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato così in vista di Juve Inter di domani sera all’Allianz Stadium.

PREPARAZIONE DELLA PARTITA – «È stato facile. La squadra è tornata giovedì e abbiamo avuto solo due giorni, ma sono partite che si preparano da sole. Perché a livello motivazionale non c’è bisogno di stare addosso alla squadra. Sarà un bel test».



COSA METTE IN PALIO – «La vittoria. Quella che dobbiamo cercare di raggiungere come ci abbiamo provato nelle altre partite. Domani solo questo».



INTER – «Loro più pronti? È una questione di rosa, più semplice di quello che sembra. Sento dire delle coppe. Posso dire che, per mia esperienza, nei 5 anni della Juve giocavamo le coppe ma vincevamo gli scudetti. Quello è fine a sé stesso».



GRUPPO JUVE – «Bisogna mettere dentro questo. Per vincere le grandi partite bisogna avere una cattiveria diversa».



PAREGGIO – «Non firmerei, bisogna giocarla e poi vediamo cosa succederà».



YILDIZ – «L’allegrata Non lo so, ma è un giocatore davvero molto bravo».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

