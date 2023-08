L’arbitro Daniele Orsato ha parlato della Serie A e di alcune novità che saranno introdotte all’inizio del campionato

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Orsato prepara il terreno per l’imminente inizio della Serie A, con importanti novità riguardanti gli arbitri e i tempi di recupero:

LE PAROLE– «Il Var è diventato importantissimo. E comunque non è vero: se la ricerca della perfezione e della precisione tecnica è giusta, allora al Var ci vai poco. I var giovani non si azzardano a richiamarla al video? Ma dai…. Che annata sarà la prossima Avremo tempi di recupero più alti anche in base alle esultanze. Cosa dico ai giovani? L’intervento tecnico è l’unico segreto, più si è puntuali e giusti meglio si è»

L’articolo Serie A, Orsato prepara il terreno: «Ci saranno delle novità» proviene da Inter News 24.

