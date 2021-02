Serie A, risultati e classifica dopo la 23.a giornata

Dopo gli anticipi giocati tra venerdì e sabato, prosegue oggi il programma della 23.a giornata di Serie A con quattro gare. Il lunch match delle 12:30 vede di fronte al Tardini Parma e Udinese. Alle 15:00 il clou con il derby Milan-Inter, che mai come quest’anno è importantissimo in chiave scudetto. Alle 18:00 fari puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo per il big match tra Atalanta e Napoli, mentre alle 20:45 chiude il programma di oggi Benevento-Roma. Lunedì 22 febbraio, infine, il posticipo tra Juventus e Crotone all’Allianz Stadium.

Serie A: risultati 23.a giornata

Venerdì 19 febbraio

Fiorentina-Spezia 3-0 (51′ Vlahovic, 65′ Castrovilli, 83′ Eysseric)

Cagliari-Torino 0-1 (76′ Bremer)

Sabato 20 febbraio

Lazio-Sampdoria 1-0 (24′ Luis Alberto)

Genoa-Verona ore 2-2 (17′ Ilic, 48′ Shomurodov, 63′ Faraoni, 93′ Badelj)

Sassuolo-Bologna ore 1-1 (17′ Soriano, 52′ Caputo)

Domenica 21 febbraio

Parma-Udinese ore 12.30

Milan-Inter ore 15.00

Atalanta-Napoli ore 18

Benevento-Roma ore 20.45

Lunedì 22 febbraio

Juventus-Crotone ore 20.45

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Lazio 43

Juve 42*

Napoli 40*

Atalanta 40

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Bologna 25

Udinese 24

Benevento 24

Spezia 24

Fiorentina 22

Torino 20

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

*una gara in meno