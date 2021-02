Juventus-Crotone 3-0: doppietta di Ronaldo e gol di McKennie

Juventus-Crotone 3-0. La Juve di Andrea Pirlo torna alla vittoria dopo il pari in Coppa Italia con l’Inter e le due sconfitte rimediate contro Napoli e Porto. Nel posticipo della 23.a giornata di Serie A, i bianconeri non hanno grosse difficoltà ad avere la meglio del Crotone di Giovanni Stroppa, che rimane fanalino di coda con soli 12 punti. I pitagorici resistono per poco più di mezzora, con la Juve molto frenetica e poco precisa nel cercare il gol. Gol che arriva al 39’ con Ronaldo, che di testa beffa Cordaz. Passano pochi minuti e prima dell’intervallo CR7 raddoppia e lo fa ancora una volta di testa al termine di un’azione da lui stesso iniziata.

Ad inizio ripresa, il Crotone prova una timida reazione, ma al 66’ arriva il gol di McKennie che taglia definitivamente le gambe ai calabresi. Nei restanti minuti, la Juve avrà la possibilità di rimpinguare il bottino, ma manca la precisione sotto porta. Con i tre punti di stasera, la Juventus torna al 3° posto in classifica con 45 punti a -4 dal Milan e a -8 dall’Inter capolista, ma con una gara da recuperare. Ronaldo, con la doppietta di oggi, scavalca Lukaku e si riporta in vetta alla classifica dei cannonieri di Serie A.

Juventus-Crotone 3-0 | Tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro (41′ st Frabotta); Chiesa (42′ st Di Pardo), Bentancur (25′ st Fagioli), McKennie, Ramsey (31′ st Bernardeschi); Kulusevski (31′ st Morata), Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Peeters. Allenatore: Pirlo

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (1′ st Marrone); Ounas (27′ st Simy), Molina (26′ st Zanellato), Vulic, Reca (23′ st Rispoli); Messias, Di Carmine (32′ st Rivière). A disposizione: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, D’Aprile, Petriccione, Henrique. Allenatore: Stroppa

ARBITRO: Marini di Roma

MARCATORI: 38′ pt, 47′ pt Ronaldo, 21′ st McKennie

AMMONITI: Ramsey, Danilo, Frabotta (J); Marrone (C).