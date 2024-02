Terremoto in casa Salernitana, contestazioni e caos all’Arechi, cosa sta succedendo e perché c’entra anche l’Inter

Non è un momento, sportivamente parlando, per nulla semplice in casa Salernitana. Quest’oggi infatti, i granata sono scesi in campo tra le mura amiche contro il Monza di Palladino. Il risultato però, non ha sorriso ai campani che hanno perso per 0-2 proprio contro i brianzoli.

Al triplice fischio finale quindi, hanno iniziato a piovere assordanti fischi da tutto lo stadio. Ma non solo, non appena la squadra si è recata sotto la curva, i sostenitori hanno intonato a più riprese il grido «Vergognatevi». Evidentemente, dopo il roboante ko convenzionato contro l’Inter, i supporters non si aspettavano un’altra sconfitta.

L’articolo Serie A, Salernitana nel caos: cosa sta succedendo all’Arechi proviene da Inter News 24.

