Stasera ci sarà lo scontro diretto tra due ex interisti: Gasperini contro Mourinho in un’Atalanta Roma dal sapore di Champions

Come posticipo di stasera per la 31° giornata di Serie A ci sarà Atalanta-Roma: un vero e proprio scontro diretto per quanto concerne la lotta Champions (importante anche per l’Inter in ottica classifica).

Mourinho contro Gasperini in un duello importante per i due ex nerazzurri, intenzionati a migliorare molto la loro classifica.

L’articolo Serie A, stasera Atalanta-Roma: scontro diretto per la Champions proviene da Inter News 24.

