Stasera ci sarà lo scontro diretto tra l’Atalanta di Gasperini e il Torino di Juric: per i nerazzurri che sono ancora in corsa Champions

Come anticipo di stasera per la 32° giornata di Serie A ci sarà Torino-Atalanta: un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, soprattutto per la Champions (importante anche per l’Inter in ottica classifica).

Un passo falso degli uomini di Gian Piero Gasperini potrebbe essere un vantaggio per i nerazzurri interisti per avvicinarsi alle dirette concorrenti.

L’articolo Serie A, stasera Torino-Atalanta: scontro diretto per gli uomini di Gasperini proviene da Inter News 24.

