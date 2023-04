Le parole dell’ex difensore bianconero Giorgio Chiellini su quello che sarà il derby di Champions League tra Inter e Milan

Tramite Fanast Rft su Discord, l’ex difensore bianconero Giorgio Chiellini ha parlato di quello che sarà il derby di Champions League tra l’Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli.

LE PAROLE – «ll derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull’Inter. I nerazzurri hanno sicuramente un vantaggio in contesti come questo. La mia previsione per la finale di quest’anno è Inter-Manchester City, nonostante il Real Madrid sia molto forte».

Inter, senti Chiellini: «Nerazzurri favoriti per la finale»

