Il Catanzaro vince la sua partita della stagione in Serie B dopo il pari della prima giornata. Contro la Ternana arriva una vittoria per 2 a 1.

Nella prima frazione è Biasci a portare in vantaggio i giallorossi poi recuperati in pieno recupero dalla rete di Raimondo per le Fere. Decisiva la rete su rigore di Vandeputte.

