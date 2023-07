Il comunicato ufficiale pubblicato dalla Sampdoria dopo la decisione di assegnare due punti di penalizzazione ai blucerchiati

Di seguito il comunicato ufficiale della Sampdoria.

COMUNICATO – L’U.C. Sampdoria desidera informare che la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, avverso il riconoscimento del prelievo del 10 per cento sulla quota del paracadute, ha origini legali che afferiscono e sono in coerenza a tecnicismi obbligatori dettati dallo stato attuale dell’accordo di ristrutturazione. Queste ragioni, però, non sono riconducibili agli investitori e soci di maggioranza Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che si sono fatti carico di una situazione aziendale molto complicata ma che confermano di avere su questo argomento posizioni e pensieri aderenti a quelli del presidente di Lega Serie B Mauro Balata.

