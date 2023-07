Luis Suarez, attaccante uruguaiano del Gremio, ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi di ritirarsi dal calcio giocato

Luis Suarez, attaccante del Gremio, ha parlato delle intenzioni per il suo futuro.

PAROLE – Devi essere onesto con te stesso, con il tuo corpo e con la società. Io lo sono stato, comunicando al Gremio che il prossimo anno non sarei stato in grado di dare loro ciò che si aspettano da me per via del carico e dell’intensità che servono nel calcio brasiliano. Se poi dovessero qualificarsi per la Libertadores, ci sarebbero anche numerose trasferte. Ne abbiamo parlato, il club ha compreso e io lo ringrazio per questo. Mi hanno dunque offerto di fermarmi per un mese, un mese e mezzo e riposarmi. Io però non posso farlo: se prendo un impegno, significa che c’è anche la promessa dentro di giocare ed allenarsi. In caso contrario mi sentirei come se stessi mentendo alla società, per me l’onestà deve esistere. Sono quindici giorni che non gioco e la cosa mi ha fatto molto bene, non so se proseguirò ancora ma so che devo calare un po’ l’intensità. Questo è sicuro.

