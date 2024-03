Sesko Milan, Lipsia chiaro coi rossoneri: partirà soltanto a queste condizioni. Le ultimissime novità sul futuro

Tra i profili accostati al calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco c’è anche il nome di Benjamin Sesko, attaccante che sta facendo vedere ottime cose in Germania con il Lipsia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, non sarà certo semplice strapparlo ai tedeschi in estate. Per Sesko infatti bisognerà parlare col Lipsia che, stando a quanto si apprende, non ha intenzione di svendere il suo gioiello. Servirà dunque un’offerta economicamente importante.

