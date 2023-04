Sfogo Allegri Inter: «Sono una squadra di morti». La ricostruzione completa e i retroscena della sfuriata di Max

La Gazzetta dello Sport questa mattina approfondisce lo sfogo di Allegri nella pancia di San Siro post Inter-Juve di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha perso la pazienza anche se non risultano provocazioni da parte della dirigenza interista. Probabile che il tutto sia nato dalle tensioni dell’andata, quando si è scatenata la baraonda in campo.

In quella situazione era presente, nonostante non fosse autorizzato, anche il dirigente nerazzurro Dario Baccin, prima vittima degli strali di Allegri. «Siete delle m…», avrebbe detto rivolto a dirigenti – tra cui anche Marotta – e giocatori avversari, «ma tanto arrivate sesti». Insulti pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: «Ma come si fa a perdere con una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, non devono andare in Champions».

Allegri – chiosa Gazzetta – di sicuro era teso per la sconfitta e ha reagito male, però verrebbe da chiedersi perché non sia riuscito a trasmettere la foga ai suoi prima della partita. La squadra è apparsa scarica e sfiduciata, senza idee e senza carattere e questo è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

