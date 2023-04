Supercoppa italiana 2023: ecco le squadre qualificate alla Final Four. Tutti i dettagli su quella che sarà la competizione finale

L’Inter è stata la prima squadra a qualificarsi, oltre che per la finale di Coppa Italia (avendo eliminato la Juve), anche per la Supercoppa italiana, che da quest’anno avrà un nuovo format. Non più gara secca, bensì una Final Four.

Oltre ai nerazzurri ci sarà anche la Fiorentina, seconda finalista di Coppa Italia e della Supercoppa. Le altre due avversarie arriveranno dalla Serie A, con la prima e la seconda classificata al termine del campionato. Non è ancora matematico lo Scudetto del Napoli, ma è praticamente certa anche la presenza degli azzurri alla prossima Supercoppa.

The post Supercoppa italiana 2023: due squadre (e mezza) qualificate alla Final Four appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG