Con un’intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ripropone con forza una sua battaglia, volta a far sì che San Siro rimanga in piedi. Il ministro Gennaro Sangiuliano gli ha conferito le deleghe, ma non sono queste a rendere impossibile l’abbattimento:

«Non sono le deleghe ad avere questo potere, anche se oggi il mio peso politico è più forte e potrò dunque indirizzare il prossimo sovrintendente, che arriverà a metà gennaio. Il punto è che in passato aveva prevalso il no al vincolo monumentale sullo stadio, ma nel 2024 questo scatterà in automatico, perché saranno trascorsi 70 anni dall’ultimo intervento importante sul monumento milanese. Quindi… Penso proprio che San Siro non verrà abbattuto»

L’articolo Sgarbi: «San Siro non verrà abbattuto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG