Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham: nuova incredibile proposta al Milan, i tifosi sognano il colpaccio

Il nuovo Milan sta lentamente prendendo forma, attraverso scelte forti e decisive che puntano a scrivere un nuovo capitolo nella storia rossonera. L’arrivo di Fabio Paratici sembra ormai una possibilità concreta, con l’ex dirigente della Juventus che potrebbe apportare importanti cambiamenti. Si parla infatti di un suo intervento sul mercato, con l’intenzione di portare al Milan un ex bianconero dal curriculum internazionale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tuttavia, prima di pensare al futuro, c’è da chiudere al meglio l’attuale stagione, magari con un trionfo in Coppa Italia, obiettivo alla portata.

Saelemaeker-Abraham: cambio di scenario in arrivo

L’estate scorsa, un accordo tra Milan e Roma sembrava gettare le basi per uno scambio di prestiti tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, con la promessa di rivedere la situazione nel corso della stagione. Tuttavia, le valutazioni dei due giocatori sono significativamente cambiate: inizialmente, Abraham era valutato 30 milioni di euro, mentre Saelemaekers 15. Ad oggi, le prestazioni di Abraham non hanno giustificato un prezzo così elevato, mentre il belga, grazie a ottime prestazioni prima con il Bologna e poi con la Roma, ha visto aumentare il proprio valore di mercato.

Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham

Questo cambiamento nelle valutazioni complica notevolmente le trattative. Il Milan, riflettendo sul valore attuale di Abraham e sul suo ingaggio da 6 milioni di euro, considera questi fattori eccessivi, vista anche la politica salariale del club che vede in Rafael Leão il tetto massimo per gli stipendi. Da parte sua, la Roma appare riluttante a lasciar partire un giocatore del calibro di Saelemaekers, che si è dimostrato prezioso nella squadra capitolina. Di fronte a questi ostacoli – scrive Milanlive.it – emerge una nuova possibile mossa: l’inserimento di Lorenzo Pellegrini nell’accordo. Il centrocampista della Roma, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan. Tuttavia, il suo ingaggio rappresenta un ulteriore ostacolo, considerando che anche nel suo caso si parla di cifre superiori a quelle generalmente gestite dal club milanese.

